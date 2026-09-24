VIDEO Ivošević izvukao Šutinu snimku iz 2023.: "Da smo ga slušali, garaže ne bi bilo"

Nova garaža na Ravnim njivama danas je službeno otvorena, a nedugo nakon otvorenja bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević objavio je snimku sjednice Gradskog vijeća iz prosinca 2023. godine na kojoj tadašnji gradski vijećnik, a današnji gradonačelnik Tomislav Šuta oštro kritizira odluku da investitor u projekte garaža bude Grad Split.

Ivošević je uz snimku poručio kako je riječ o „podsjetniku iz prošlosti“, tvrdeći da su HDZ-ovci godinama opstruirali realizaciju garaže na Ravnim njivama zbog neriješenog zahtjeva za povrat zemljišta.

„Tri godine nakon Tomislav Šuta otvara garažu Ravne njive. Tri godine kasnije povrat još nije riješen“, napisao je Ivošević.

Snimka koju je objavio nastala je na sjednici Gradskog vijeća 13. prosinca 2023. godine. Šuta je tada tvrdio da Grad preuzimanjem investicije nepotrebno preuzima i trošak PDV-a.

„Ovo što činite, činite štetu od najmanje 10 milijuna eura jer na ovakav način Grad Split na sebe preuzima iznos plaćanja PDV-a“, govorio je tada Šuta.

Problem je vidio u odluci da projekte, umjesto gradske tvrtke Split parking, realizira izravno Grad Split.

„Ako je već ovo bilo namijenjeno da izvršava Split parking i bila su prava prenesena na njega, ne vidim razlog zbog čega se ovo vraća na Grad Split“, kazao je Šuta.

Osporavao je i argument tadašnje gradske vlasti vezan uz imovinsko-pravne odnose.

„Ako imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni, nisu riješeni ni od strane Grada Splita, a onda nisu ni riješeni od Split parkinga“, govorio je.

Šuta je tada iznio računicu prema kojoj bi odluka Gradu donijela trošak od deset milijuna eura.

„Ukupna vrijednost je 50 milijuna eura. Deset milijuna eura će se doslovno ovim potezom i donošenjem ovakve odluke iskidati i ide na trošak i na teret svih građana grada Splita“, rekao je tada.

Otišao je i korak dalje te vijećnike pozvao da prilikom glasovanja budu svjesni posljedica odluke, tvrdeći da tadašnja vlast na taj način pokušava pokazati kako realizira projekte.

„Ovo što činite, činite direktnu štetu samo kako bi se dodvorilo građanima za skupljanje jeftinih političkih poena“, poručio je Šuta 2023. godine.

Grad Split je u studenome te godine Ravne njive uvrstio u prvi ciklus planirane gradnje javnih garaža, zajedno s projektima na Trsteniku, Sućidru, Splitu 3 i Lovrincu.

Ivošević: „Da smo slušali Tomislava Šutu, garaže ne bi bilo“

Upravo te Šutine izjave Ivošević je danas suprotstavio činjenici da je Šuta, sada u ulozi gradonačelnika, otvorio dovršenu garažu.

„Ukratko, da smo slušali Tomislava Šutu, garaže ne bi bilo, a u budućnosti, kad bi i ako bi je bilo, platili bismo je još skuplje“, ustvrdio je Ivošević.

Bivši dogradonačelnik u objavi se dotaknuo i projekta Brodarica, tvrdeći da je Šuta ondje zastupao suprotnu argumentaciju oko mogućnosti investiranja gradske tvrtke na zemljištu opterećenom zahtjevom za povrat.

Objavu je završio pitanjem:

„Koji Šuta je govorio istinu?“