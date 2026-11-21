Neobični prizori danas se odvijaju ispred stana bivšeg splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića. Dražen Keleminec i njegova ekipa okupili su se pred njegovom zgradom, a Ivošević im je odlučio odgovoriti na prilično nesvakidašnji način – glazbom, reklamama i političkim govorima.

Umjesto uobičajene verbalne prepirke, iz Ivoševićeva stana odjekuje raznovrstan zvučni program. Okupljenima pušta pjesme Plavog orkestra, rock-glazbu, reklame za hemoroide, himnu cirkusa, ali i govore prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

Tako je okupljanje pred njegovim stanom dobilo neobičnu zvučnu kulisu, u kojoj se izmjenjuju glazbeni hitovi, reklamne poruke i povijesni politički govori.

Ovakvim izborom sadržaja Ivošević je očito odlučio odgovoriti okupljenima bez izravnog ulaska u raspravu s njima.

Prosvjed je prethodno najavila Autohtona – Hrvatska stranka prava, na čelu s Draženom Kelemincem. Okupljanje je zakazano za danas u 11 sati na Kruševića gumnu, a organizatori su kao razloge naveli Ivoševićev odnos prema novinaru Borisu Dežuloviću te njegove navodne postupke prema političkim protivnicima.

Ivošević je još prošlog tjedna reagirao na najavu prosvjeda, pozvavši građane da dođu pogledati, kako je napisao, „cirkus besplatno”.

Organizatorima je tada poručio i da ne kasne jer u podne mora biti na Bačvicama, a svoju je objavu zaključio napomenom da nema interfon.

Sudeći prema današnjim događajima, Ivošević je za najavljene goste pripremio i poseban glazbeno-govorni repertoar, u kojem se našlo mjesta čak i za reklame za hemoroide.