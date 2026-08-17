VIDEO Ispražnjen Kaufland na Brdima zbog dojave o bombi, policija sa psima pretražuje objekt

Čitatelji su nam večeras javili da je ispražnjen Kaufland na splitskim Brdima, a na terenu se nalazi policija.
Kako doznajemo, razlog je anonimna dojava o eksplozivnoj napravi. Informaciju nam je potvrdila Policijska uprava splitsko-dalmatinska.
"Oko 20:10 sati zaprimljena je anonimna dojava o eksplozivnoj napravi unutar trgovačkog centra na području Splita. Po zaprimljenoj dojavi upućeni su policijski službenici na mjesto događaja i trgovački centar je ispražnjen te je u ovom trenutku protueksplozijski pregled objekta u tijeku", izvijestili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.
Policija trenutačno obavlja detaljan pregled objekta kako bi utvrdila postoji li bilo kakva opasnost.
Više informacija bit će poznato nakon završetka protueksplozijskog pregleda.
Više informacija pogledajte na poveznici ispod:
Kraj drame na Brdima: Policija pretražila Kaufland zbog dojave o bombi – ništa nije pronađeno!