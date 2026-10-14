VIDEO Isplivala još jedna snimka navijača u Splitu! Oglasio se i strani portal...

Uoči sutrašnjeg susreta Hajduka i Ajaxa na Poljudu, Split je već drugi dan u središtu pozornosti zbog navijačkih incidenata i pojačanog policijskog osiguranja. Sada je isplivala informacija o još jednoj snimci povezanoj s nizozemskim navijačima koji su stigli u dalmatinsku metropolu.

Naime, specijalizirani češki portal Hooligans.cz, koji prati navijačku scenu i sukobe diljem Europe, u srijedu, 14. listopada, objavio je novi prilog posvećen događanjima u Splitu. U objavi se spominju manji sukobi domaćih navijača Hajduka i Ajaxovih pristalica, uz najavu zanimljivih događanja tijekom srijede i četvrtka. Portal navodi da su detaljnije snimke i fotografije dostupne u njegovu zatvorenom, pretplatničkom dijelu, pa sam sadržaj nove snimke nije moguće neovisno potvrditi iz javno dostupne objave.

Policija za Dalmaciju Danas: "Ovo osiguranje vrlo je izazovno"

Podsjetimo, Dalmacija Danas tijekom srijede izvijestila je o novim incidentima i policijskim postupanjima u Splitu.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su nam da je u osiguranje utakmice uključen velik broj policijskih službenika. "Već smo javno kazali da je ovo osiguranje vrlo izazovno. Djelujemo preventivno i reagiramo na sve moguće incidente. Za sada nema većih sukoba i postupanja", poručili su za Dalmaciju Danas.

Tijekom srijede privedeno je još 16 hrvatskih državljana. Šestorica su privedena zbog fizičkih napada na dvojicu nizozemskih državljana u dva odvojena slučaja, dok je preostalih deset privedeno zbog posjedovanja nedozvoljenih predmeta. Dvojica napadnutih Nizozemaca zadobila su lakše tjelesne ozljede, a kriminalistička istraživanja se nastavljaju.

Svih 19 Nizozemaca ostaje iza rešetaka

Posebno je odjeknula večerašnja odluka splitskog Prekršajnog suda. Kako je ranije objavila Dalmacija Danas, svih 19 nizozemskih državljana privedenih nakon utorka i događaja na splitskoj Rivi osuđeno je na sedam dana zatvora. Premda presuda nije pravomoćna, svi su zadržani u zatvoru. Izrečena im je i zabrana dolaska na splitsku Rivu i Poljud u trajanju od dvije godine. Policija je prethodno za njih tražila 15 dana zatvora. Tijekom postupanja pronađeni su i opasni predmeti, među kojima tri noža, kamen i drugi predmeti pogodni za napad.

Split pod pojačanim nadzorom uoči utakmice

Podsjetimo, prema iskazima svjedoka, prije dolaska interventne policije bilo je i razgovora o mogućem premještanju navijačkog obračuna na drugu, mirniju lokaciju.

Policija nastavlja s pojačanim nadzorom, a utakmica Hajduka i Ajaxa na Poljudu igra se u četvrtak, 15. listopada, s početkom u 18.45 sati.