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VIDEO Interventna policija u Šibeniku uhitila 30-godišnjaka, za njim bio raspisan europski uhidbeni nalog

Sumnjiči ga se za više kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevara i zlouporaba osobne isprave
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Šibenska policija uhitila je 30-godišnjeg državljanina Poljske za kojim je bio raspisan europski uhidbeni nalog.

Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, policijski službenici Odjela općeg kriminaliteta Službe kriminalističke policije, u suradnji s pripadnicima Interventne jedinice policije Šibenik, uhitili su ga u četvrtak, 27. kolovoza, na području Šibenika.

Traži ga poljski sud

Europski uhidbeni nalog izdao je nadležni sud u Poljskoj radi vođenja kaznenog postupka protiv 30-godišnjaka.

Sumnjiči ga se za više kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevara i zlouporaba osobne isprave.

Nakon dovršenog policijskog postupanja muškarac je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

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