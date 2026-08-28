VIDEO Interventna policija u Šibeniku uhitila 30-godišnjaka, za njim bio raspisan europski uhidbeni nalog

Šibenska policija uhitila je 30-godišnjeg državljanina Poljske za kojim je bio raspisan europski uhidbeni nalog.

Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, policijski službenici Odjela općeg kriminaliteta Službe kriminalističke policije, u suradnji s pripadnicima Interventne jedinice policije Šibenik, uhitili su ga u četvrtak, 27. kolovoza, na području Šibenika.

Traži ga poljski sud

Europski uhidbeni nalog izdao je nadležni sud u Poljskoj radi vođenja kaznenog postupka protiv 30-godišnjaka.

Sumnjiči ga se za više kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevara i zlouporaba osobne isprave.

Nakon dovršenog policijskog postupanja muškarac je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.