VIDEO Ima li kraja ovome u Splitu?! Jednima zeleno, drugima crveno, a onda je kamera snimila potez koji je mogao završiti tragedijom

Nevjerojatna prometna scena zabilježena je na križanju Poljičke ceste i Ulice Bruna Bušića.

Na popularnoj Facebook stranici "Prometne zgode i nezgode" objavljena je snimka s jednog od prometnijih splitskih raskrižja, na kojoj se vidi vozač automobila čiji su potezi izazvali brojne kritike.

Snimka je nastala na križanju Poljičke ceste i Ulice Bruna Bušića, a administratori stranice uz objavu su napisali:

"Pogledajte ovog padobranca jutros u Splitu"

Kamera postavljena u automobilu koji se kretao Poljičkom cestom, iz smjera centra Splita prema izlazu iz grada, snimila je neobičan i potencijalno opasan manevar drugog vozača.

Naime, automobilu iz kojeg je snimka nastala upalilo se zeleno svjetlo na semaforu te je vozač krenuo kroz raskrižje. Međutim, u tom trenutku u raskirižje nailazi drugi automobil, čiji vozač naglo koči i zaustavlja se neposredno prije pješačkog prijelaza.

Pješacima zeleno, a automobil dolazi iz bočnog smjera

Posebno zabrinjava činjenica da je u tom trenutku na semaforu za pješake bilo upaljeno zeleno svjetlo.

Prema opisanom slijedu događaja i prometnoj signalizaciji, automobil koji je dolazio iz Ulice Bruna Bušića najvjerojatnije je prošao kroz crveno svjetlo.

Srećom, vozač se uspio zaustaviti, a prema dostupnim informacijama nije došlo do sudara niti je itko ozlijeđen.

Pogledajte snimku i sami procijenite koliko je ova situacija bila opasna.