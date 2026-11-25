Odmah na početku da razjasnimo situaciju: ovo nije tekst za one lako sablažnjive, koji žele političku (i svaku drugu) korektnost u ovom nezgodnom svijetu. Iako tema ne bi trebala biti posebno osjetljiva, svejedno, dušobrižnike na vrijeme upozoravamo da zaobiđu ovih nekoliko redaka...

🎮 Stigao je novi GTA! Hoće li vas obitelj idućih dana uopće viđati? 😂 🎮 Ne, preselio sam se u virtualni svijet! 🍕 Samo kad ogladnim ili nestane struje. 🚔 Još me policija traži iz San Andreasa! 👴 Ma kakav GTA VI, Vice City je zakon! 💔 Supružnik već priprema papire za razvod. 🤷 Kakav GTA? Imam dovoljno kaosa u stvarnom životu! Glasaj

A mi nećemo o GTA VI, igrici koja je više od igre, šestom nastavku koji se čekao 13 godina i za sada, prema prvim kritikama i reakcijama igrača, nije razočarao! Zapravo nećemo previše, jer fenomen kompjuterske igre zbog koje gejmeri zapostavljaju stvaran svijet i vlastiti život zbog ovog imaginarnog nije od jučer. I, ako ćete vjerovati nama, neće ostaviti trajne, nesagledivo negativne, posljedice na vašu djecu ili supružnike. Makar ćete morati preživjeti određeno vrijeme bez funkcionalnog partnera ili potomstva...

Jer igrice su i prije 20-30 godina bile jako 'zarazne'. Oduzimale vrijeme i pažnju onih koji bi duboko uronili u taj svijet. Ali bez takvog potpunog doživljaja nema istinskog iskustva. GTA u svojim prvim izdanjima je bio 2D igra. Krali su se automobili i motori po ulicama koje ste gledali iz tlocrta, ali već tada su postojali spray shopovi za bijeg od policije. Plavci su, kao uostalom i u brojnim nastavcima legendarne Rockstarove igrice, posebno bili brzi na okidaču kad ste gazili pješake njima ispred nosa. A legendarni je bio i bonus Gouranga! u prvom GTA prije gotovo 30 godina (to je bilo svojevrsno uskršnje jaje koje se privlačilo i kroz kasnije edicije serijala), a kojeg bi igrač dobio kad bi se u jednom potezu riješio skupine Hare Krišna pješaka! Dakle pregazio ih, u igrici praćeno zvukom koji dočarava tu akciju, ostavivši narančaste mrlje na pločniku, istovremeno aktivirajući najviši level policijske agresije. Nije bilo baš jednostavno obaviti taj zadatak, skupina Hare Krišna pješaka pjevajući je malo vrludala, a i ako niste bili dovoljno precizni (i brzi), posljednji u nizu bi znao pobjeći uz krike užasa i tako vas lišiti zasluženog bonusa...

No, kroz godine se svijet GTA samo širio pa smo tako i nevinu dječicu odgajali pokazujući im razne mogućnosti Rockstarovog svijeta - od pilotiranja helikopterom i Harrierom preko odlaska s lowriderom do prostitutki u noćnim satima, u sumnjivim dijelovima Vice Cityja, što će rezultirati s manje novca na računu, ali više iskustva u statistici lika, do vježbanja gađanja nedužnih prolaznika raznim vatrenim oružjem u Los Santosu. Trebalo je i to proći, kao i besane noći koje bi se stopile u jedan dugi session Football managera, preduge short-liste zanimljivih nogometaša (baze profesionalnih igrača bile su stvarne, kao i većina karakteristika pa je bila stvar prestiža dovesti kakvu mladu zvijezdu u svoj klub) i potpuno stvarno gubljenje živaca kada izgubite vodstvo od 4:1 zbog crvenog kartona vašem golmanu u 68. minuti finala kupa...

Proći i preživjeti, ignorirati viku, savjete pa konačno i preklinjanja starijih i odgovornijih članova obitelji. Ali preživjeli su sve, kao uostalom i svlačionice klubova gdje su trenirali, ulicu gdje su se također kalili, i danas su potpuna ljudska bića. Zato nemojte previše žugati kad ih idućih tjedana ponese novootkriveni, nikad veći, svijet Grand theft auta.