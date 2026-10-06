VIDEO Hrvatska igra na Poljudu, prilazi Splitu zakrčeni: Velika gužva na brzoj cesti

Velike prometne gužve stvaraju se na prilazima Splitu uoči utakmice Hrvatske na Poljudu. Pojačan je priljev vozila prema gradu, a na pojedinim dionicama vozi se usporeno i uz povremene zastoje.

Posebno je gužva na brzoj cesti Solin – Klis (DC1), gdje je kod rotora Bilice u smjeru Splita povećana gustoća prometa te se stvaraju kolone.

Usporeno se vozi i na Jadranskoj magistrali (DC8) kroz Solin, Split i Stobreč.

Pojačan promet prema Splitu očekivan je zbog velikog broja navijača koji stižu na utakmicu Hrvatske na Poljudu, zbog čega bi se gužve mogle dodatno povećavati kako se bude približavao početak susreta.

Vozačima se savjetuje da računaju na dulje vrijeme putovanja, budu strpljivi te brzinu i način vožnje prilagode stanju na prometnicama.