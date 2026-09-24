VIDEO HDZ-ova kandidatkinja za Predsjedništvo BiH ispričala vic o Hercegovki: "Dođe bosa..."

Predizborni skup HDZ-a BiH u Novom Travniku dobio je neočekivani nastavak na društvenim mrežama. U središtu pozornosti našla se Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatsku članicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon što je tijekom obraćanja publici ispričala kratku šalu.

Filipović je okupljenima postavila pitanje kako prepoznati Hercegovku u Srednjoj Bosni, a zatim odgovorila: „Dođe bosa krajem devetog mjeseca.“ Publika na skupu reagirala je pljeskom, a snimka tog trenutka ubrzo se proširila TikTokom.

Video je u kratkom vremenu prikupio gotovo 140 tisuća pregleda, kao i više od stotinu komentara. Reakcije korisnika društvenih mreža bile su podijeljene – dio je šalu prihvatio s odobravanjem, dok su drugi komentirali kako ih dosjetka nije nasmijala.

Sve se dogodilo tijekom predizbornog skupa HDZ-a BiH u Novom Travniku, na kojem je, uz Filipović i druge stranačke kandidate, bio i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.

Filipović je kandidatkinjom za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH imenovana u travnju ove godine, a trenutačno je dopredsjednica HDZ-a BiH i zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.