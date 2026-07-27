VIDEO Hajduk se emotivno oprostio od Krovinovića: "Stigao je kao Zagrepčanin, odlazi kao jedan od nas"

Nakon što je Hajduk službeno objavio raskid ugovora s Filipom Krovinovićem, ubrzo je potvrđeno da će 30-godišnji veznjak karijeru nastaviti u brazilskom Grêmiju. S Poljuda su se sada posebnom objavom oprostili od dugogodišnjeg prvotimca, koji je tijekom pet godina provedenih u bijelom dresu postao jedan od najvažnijih igrača momčadi.

"Na terenu nikad nije bilo upitno"

"Stigao kao rođeni Zagrepčanin, odlazi kao jedan od nas. Filipe Krovinoviću, na svemu ti hvala", poručili su iz Hajduka uz emotikone rukovanja te crvenog i plavog srca. Klub je uz oproštaj podsjetio i na Krovinovićev učinak u bijelom dresu. Za Hajduk je odigrao ukupno 192 utakmice, postigao 21 pogodak te upisao 14 asistencija.

S Hajdukom je osvojio i dva trofeja, a s Poljuda su njegov doprinos saželi porukom: "Na terenu nikad nije bilo upitno."

Karijeru nastavlja u Brazilu

Krovinović je na Poljud stigao 2021. godine, a nakon raskida ugovora s Hajdukom odlučio je karijeru nastaviti u Brazilu, gdje je potpisao za Grêmio.



Iza sebe ostavlja pet godina u bijelom dresu, gotovo 200 nastupa i status igrača koji je, kako su naglasili iz Hajduka, u Split stigao kao rođeni Zagrepčanin, a odlazi kao "jedan od nas".