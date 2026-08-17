VIDEO Hajduk ga dočekao "burekom", a Hadžikadunić ostao u šoku: "Dobro, jel vi mene zaje**vate?"

Hajduk je novog igrača odlučio predstaviti na nešto drukčiji, humorističan način. Dok je čekao sportskog direktora Roberta Grafa, Dennisu Hadžikaduniću ponudili su, kako su rekli, "pravi burek". No kada je reprezentativac Bosne i Hercegovine pogledao što se nalazi pred njim i shvatio da je riječ o sirnici, samo je pogledao u kameru i uz osmijeh poručio: "Dobro, jel vi mene zaje**vate?"

Nakon gastronomske provjere, uslijedio je i onaj ozbiljniji dio priče. Hajduk je u 28-godišnjem Hadžikaduniću dobio iskusnog stopera koji iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo. Na Poljud stiže kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s ruskim Rostovom, a s Bijelima je potpisao ugovor na dvije godine.

Hadžikadunić je rođen 9. srpnja 1998. godine u Malmöu. Nogometni put počeo je u Švedskoj, a afirmirao se u Malmö FF-u prije nego što je 2018. godine preselio u Rostov. Tijekom karijere igrao je i za Trelleborg, Mallorcu, HSV i Sampdoriju, pa u Split dolazi s iskustvom igranja u Švedskoj, Rusiji, Španjolskoj, Njemačkoj i Italiji.

Iako je prošao mlađe reprezentativne selekcije Švedske, na seniorskoj razini odlučio je predstavljati Bosnu i Hercegovinu. Za reprezentaciju BiH do sada je upisao 33 nastupa, a bio je i dio momčadi na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. U pobjedi protiv Katara rezultatom 3:1 upisao je asistenciju za treći pogodak svoje reprezentacije.

Iskusna opcija u obrani

Posljednju sezonu proveo je na posudbi u Sampdoriji, a nakon završetka višegodišnje epizode povezane s Rostovom sada otvara novo poglavlje karijere na Poljudu. Gonzalo Garcia tako je dobio još jednu iskusnu opciju u posljednjoj liniji, i to igrača koji iza sebe ima gotovo desetljeće seniorskog nogometa u nekoliko različitih europskih sredina.

A sudeći prema prvom videu iz Splita, Hadžikadunić se u novoj sredini već dobro snašao. Jedino će na Poljudu očito još morati poraditi na razlikovanju bureka i sirnice.