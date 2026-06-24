VIDEO Grdović ugledao Plenkovića na tribinama, pogledajte što mu je doviknuo

Među brojnim hrvatskim navijačima koji su u Torontu pratili nastup hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu našao se i zadarski glazbenik Mladen Grdović. Popularni pjevač uživo je svjedočio pobjedi Hrvatske protiv Paname, koju je pogotkom odlučio Ante Budimir.

Grdović nije prošao nezapaženo među hrvatskim iseljenicima i navijačima koji su se okupili na stadionu, a poseban trenutak dogodio se kada je susreo hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.

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Njihov susret zabilježen je i kamerom, a snimku je Grdović podijelio na svom Facebook profilu. Na videu se vidi kako je pjevač izdaleka uočio premijera te mu mahnuo dok se spuštao prema tribinama. Plenković mu je uz osmijeh odmah uzvratio pozdrav, nakon čega su se rukovali i kratko porazgovarali.

U opuštenoj atmosferi dotaknuli su se i same utakmice pa je Grdović iznio svoju prognozu rezultata.

„3:1“, rekao je uvjereno.

Iako konačan rezultat nije bio onakav kakav je predvidio, Grdović je ipak pogodio ono najvažnije – pobjedu Hrvatske. Zadarski pjevač godinama je jedan od glazbenika čije pjesme redovito odjekuju među navijačima, ali i u svlačionici hrvatske reprezentacije, pa ne čudi što je i ovoga puta bio dio slavljeničke atmosfere uz "Vatrene".