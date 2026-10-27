VIDEO Gradski zbor Brodosplit osvojio Grand Prix u Caorleu!

Gradski zbor Brodosplit ponovno je donio velike glazbene uspjehe Splitu, Dalmaciji i Hrvatskoj. Na 23. međunarodnom festivalu Venezia in Musica, održanom u Caorleu u talijanskoj regiji Veneto, u organizaciji Meeting Music, splitski je zbor osvojio zlatne plakete i prva mjesta u muškoj i folklornoj kategoriji, a izniman nastup okrunio je osvajanjem Grand Prixa, najvišeg festivalskog priznanja.

Vrhunska interpretacija, besprijekorna intonacija i dojmljivo umjetničko vodstvo maestra, prof. emeritusa Vlade Sunka, oduševili su publiku i natjecateljske zborove. U dodatnom natjecanju za Grand Prix Brodosplit je bio jedini zbor nagrađen stojećim ovacijama publike, dok su članovi međunarodnog žirija iz Austrije, Estonije i Italije izrazili veliko divljenje kvaliteti i izvedbenoj razini splitskih pjevača.

Posebno priznanje stiglo je i od Gabora Hollerunga, umjetničkog direktora organizacije Meeting Music, koji je izrazio zadovoljstvo nastupom, osobno čestitao maestru Sunku i zboru te uručio pozivnicu za gostovanje 2028. godine, kada će se natjecanje održati u Budimpešti. Istaknuo je želju za ponovnim susretom sa zborom i maestrom te ohrabrio pjevače da nastave njegovati visoku umjetničku razinu.

Ovim uspjehom Gradski zbor Brodosplit još je jednom potvrdio svoj međunarodni ugled i kvalitetu. Osvojiti zlato velik je uspjeh, ali trajno opravdavati najviša očekivanja iz godine u godinu još je veći izazov. Brodosplit je i ovoga puta pokazao da predan rad, iskustvo i umjetnička izvrsnost donose rezultate vrijedne ponosa.