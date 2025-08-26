VIDEO Građani u panici zbog bijele tekućine u rijeci Žrnovnici. JUŠO: "Uložit ćemo sve napore da se ovakva situacija više ne ponovi"

Građani su izrazili zabrinutost i nevjericu nakon što su primijetili bijelu tekućinu kako se ulijeva u rijeku Žrnovnicu, prirodno bogatstvo i omiljeno mjesto za odmor i rekreaciju u okolici. "Bio sam užasnut kada sam vidio tu vodu, odmah sam pomislio da se rijeka zagađuje", izjavio nam je jedan od stanovnika koji redovito šeta uz rijeku.

Nakon upita portala Dalmacija Danas, Javna ustanova Športski objekti Split (JUŠO) pojasnila je okolnosti ovog eko-incidenta. Kako navode, odmah po preuzimanju upravljanja kompleksom ŠC Pricviće-Žrnovnica uočili su problem s neadekvatnom odvodnjom unutar objekta. Tadašnja septička jama nije bila vodonepropusna, što je riješeno ugradnjom nove bio jame.

"Uložit ćemo sve napore..."

Trenutačni sustav oborinske odvodnje ipak je projektiran tako da se voda odvodi prema rijeci. JUŠO je, reagirajući nakon upita Dalmaciji Danas, utvrdio da je do izlijevanja došlo tijekom radova na iscrtavanju nogometnog terena, kada je pukla kanta s bojom. Dio tekućine završio je u rijeci, unatoč brzim mjerama djelatnika koji su pokušali isprati površinu vodom.

Iz JUŠO-a poručuju da kontinuirano rade na osiguranju uvjeta kako bi svi sportski objekti funkcionirali u skladu sa standardima zaštite okoliša. Također ističu da su poduzete konkretne mjere kako bi se spriječili slični incidenti i naglašavaju da je zaštita rijeke Žrnovnice iznimno važna. "Uložit ćemo sve napore da se ovakva situacija više ne ponovi", poručuju iz Javne ustanove Športski objekti Split (JUŠO).