VIDEO Gotovo nevjerojatan prizor kod Splita: Proletio između dva automobila, sve je moglo završiti tragedijom

Društvenim mrežama posljednja 24 sata širi se snimka iznimno opasnog prometnog manevra, za koju anonimni čitatelj Dalmacije Danas navodi da je nastala na brzoj cesti na području Stobreča, na dionici između Splita i Podstrane. Na snimci se vidi automobil koji velikom brzinom prilazi dvama vozilima koja se kreću gotovo usporedno svojim prometnim trakama, nakon čega vozač prolazi između njih. Sve se odvija u svega nekoliko trenutaka, a snimka pokazuje koliko je malo prostora dijelilo vozila.

Prema informacijama koje nam je dostavio čitatelj, video je prvotno objavljen na TikToku, na profilu korisnika @marinokusa, nakon čega se brzo proširio drugim društvenim mrežama. Objavila ga je i Facebook stranica "Crna Kronika Hrvatska".

Čitatelj slučaj prijavio policiji

Čitatelj koji nam je dostavio snimku tvrdi da lokacija odgovara području brze ceste kod Stobreča, što je uspoređivao i sa snimkama Google Street Viewa. Točna lokacija događaja, međutim, zasad nije službeno potvrđena. Navodi i kako je snimku nakon što ju je vidio prijavio putem aplikacije MUP-a te da je njegova prijava prihvaćena.

U međuvremenu je, prema njegovim riječima, izvorna snimka uklonjena s TikTok profila nakon brojnih negativnih reakcija u komentarima i tvrdnji korisnika da je slučaj prijavljen policiji.

Za sada nije poznato je li policija utvrdila identitet vozača niti je li pokrenut postupak vezan uz događaj. Snimka je, u svakom slučaju, još jedan podsjetnik koliko jedan rizičan potez u prometu može u nekoliko sekundi ugroziti ne samo vozača koji ga izvodi nego i potpuno nedužne sudionike u prometu.