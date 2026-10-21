VIDEO Gorila upala na splitski kampus, grlila prolaznike i "napadala" studente! Snimka je hit

Na splitskom kampusu ovih se dana mogao vidjeti prizor koji je nasmijao brojne prolaznike. Među studentima se pojavila ni manje ni više nego – gorila!

Neobični susret zabilježen je kamerom, a snimka je objavljena na Facebook stranici TV Dalmacije.

Da u Splitu nikad nije dosadno, pokazuje i nesvakidašnja scena sa sveučilišnog kampusa. Ondje je pažnju prolaznika privukla osoba odjevena u kostim gorile, koja je odlučila malo začiniti svakodnevicu.

Umjesto mirne šetnje kampusom, "gorila" je prilazila prolaznicima, grlila ih i izvodila šaljive „napade“, izazivajući iznenađenje i smijeh.

Prizor bi se lako mogao opisati riječima: "Prosječan dan u Splitu".

Iako na prvi pogled djeluje kao scena iz kakve komedije, riječ je o osobi u kostimu koja je svojim neobičnim ponašanjem privukla pozornost na kampusu.

Tko se krije ispod kostima i što je bio povod ovoj nesvakidašnjoj akciji, zasad nije poznato.

Jedno je sigurno, studenti i prolaznici koji su se ondje zatekli imali su priliku doživjeti nešto što se ne viđa baš svaki dan.

Kako je izgledao susret s 'gorilom' na splitskom Kampusu, pogledajte u videu objavljenom na Facebook stranici TV Dalmacije.