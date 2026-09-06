VIDEO Gori deponij kod Trogira, Bilić apelira: "Zatvorite prozore, dignuti su kanaderi!"

Na odlagalištu otpada Plano na području Trogira izbio je požar, a u gašenje su odmah uključene zemaljske vatrogasne snage. Zbog situacije su podignute i zračne snage, dok je trogirski gradonačelnik Ante Bilić pozvao građane da iz predostrožnosti zatvore prozore.

Bilić se o požaru oglasio na društvenim mrežama, navodeći i prve informacije o mogućem uzroku izbijanja vatre.

„Planuo je požar na našem deponiju, a prema prvim informacijama, radi se o bengalki koju je netko bacio skupa s miješanim komunalnim otpadom i koja se zapalila dok je buldožer prelazio preko nje“, objavio je gradonačelnik.

Naglasio je da su vatrogasci vrlo brzo stigli na mjesto događaja i započeli gašenje.

„Zemaljske snage su u najkraćem roku pristupile gašenju. U međuvremenu su dignuti i kanaderi koji će u svakom trenutku krenuti s gašenjem“, poručio je Bilić.

Zbog dima koji nastaje prilikom požara otpada stanovnicima je uputio i preventivno upozorenje.

„Apeliram na sugrađane da preventivno zatvore prozore“, naveo je trogirski gradonačelnik.