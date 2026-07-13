VIDEO Godinama se čekao ovaj trenutak: Pogledajte kako je izgledao povijesni proboj tunela Kozjak

Donosimo snimku povijesnog proboja tunela Kozjak, trenutka kada su se dvije strane tunela spojile i označile završetak jedne od najzahtjevnijih faza ovog velikog infrastrukturnog projekta.

Proboj tunela Kozjak predstavlja važnu prekretnicu u izgradnji novog cestovnog pravca koji će povezati čvorište Vučevica na autocesti A1 s Kaštelima i Splitom te značajno rasteretiti promet na širem splitskom području.

Pogledajte kako je izgledao trenutak koji se dugo čekao i koji će ostati upisan kao jedan od najvažnijih događaja u realizaciji projekta 'Novi ulaz u Split'.



