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VIDEO Godinama se čekao ovaj trenutak: Pogledajte kako je izgledao povijesni proboj tunela Kozjak

Kamere snimile trenutak koji će ući u povijest

Donosimo snimku povijesnog proboja tunela Kozjak, trenutka kada su se dvije strane tunela spojile i označile završetak jedne od najzahtjevnijih faza ovog velikog infrastrukturnog projekta.

Prvi pogled kroz tunel Kozjak ostavlja bez daha: Split i Kaštelanski zaljev kao na dlanu

Proboj tunela Kozjak predstavlja važnu prekretnicu u izgradnji novog cestovnog pravca koji će povezati čvorište Vučevica na autocesti A1 s Kaštelima i Splitom te značajno rasteretiti promet na širem splitskom području.

Povijesni dan za Split i Kaštela: Butković stiže na proboj tunela Kozjak, ključnog dijela novog ulaza u Split

Pogledajte kako je izgledao trenutak koji se dugo čekao i koji će ostati upisan kao jedan od najvažnijih događaja u realizaciji projekta 'Novi ulaz u Split'. 

 

 

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