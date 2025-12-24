VIDEO Evo kako su splitski vatrogasci spriječili veću katastrofu u jednom trgovačkom centru

Splitski vatrogasci danas su na intervenciji imali neuobičajeno opasan detalj: iako je vozilo pretrpjelo oštećenja u nesreći, motor je nastavio raditi, što je moglo dovesti do zapaljenja, istjecanja goriva i ugrožavanja sigurnosti svih prisutnih. Kako su objavili iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, takva situacija nosi ozbiljan rizik jer se u slučaju oštećenja instalacija ili curenja goriva svaka iskra ili pregrijavanje može pretvoriti u požar.

"Unatoč oštećenjima nastalim u nesreći, motor je nastavio s radom, što predstavlja ozbiljnu opasnost kao mogućnost zapaljenja, istjecanja goriva i ugrožavanja sigurnosti svih prisutnih", naveli su iz JVP-a Split.

Vatrogasci su zato primijenili CO2 vatrogasni aparat, ciljano na donji dio motora, odnosno na područje usisa zraka, kako bi prekinuli dotok kisika potreban za izgaranje. "Primijenili smo CO2 vatrogasni aparat, usmjerivši mlaznicu u donji dio motora, odnosno u područje usisa zraka", poručili su.

Objašnjavaju da je CO2 u ovakvim situacijama posebno koristan jer istiskuje kisik i tako prekida proces izgaranja, a pritom ne ostavlja talog i ne oštećuje osjetljive dijelove. "CO2 (ugljični dioksid) istiskuje kisik i time prekida proces izgaranja, onemogućava daljnji rad motora, ne ostavlja talog i ne oštećuje osjetljive dijelove motora", istaknuli su vatrogasci.

Intervencija je završila uspješno, a neposredna opasnost brzo je uklonjena. "Nakon aktiviranja aparata, motor se uspješno ugasio, čime je uklonjena neposredna opasnost i omogućeno sigurno daljnje postupanje na intervenciji", zaključili su iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita.