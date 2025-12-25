VIDEO Evo kako je izledalo božićno jutro u Splitu

Desetak stupnjeva Celzijusa u zraku obilježilo je božićno jutro u Splitu, donijevši neuobičajeno ugodne vremenske uvjete za kraj prosinca. Umjesto zime, građane je dočekala blaga temperatura koja je mnoge izmamila na ulice već u ranim satima.

Posebno je živahno bilo na gradskim štekati­ma, gdje su se kave ispijale na otvorenom, osobito u zavjetrini. Božićna jutarnja kava, uz sunce i bez potrebe za teškom zimskom odjećom, stvorila je gotovo proljetni ugođaj.

Iako je riječ o blagdanskom jutru, Split je pokazao svoju prepoznatljivu naviku – spoj opuštenosti, druženja i života na otvorenom, čak i na Božić.