VIDEO Emotivna Darijana Filipović nakon pobjede: "Bez moje sestre Nane ne bih bila ovdje"

Nakon pobjede u utrci za hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Darijana Filipović obratila se javnosti emotivnim govorom u kojem je zahvalila biračima, obitelji i svima koji su joj pružili potporu tijekom kampanje. Poručila je kako je hrvatski narod izabrao svoju predstavnicu te izrazila nadu da će Predsjedništvo BiH u iduće četiri godine pokazati da državne institucije mogu funkcionirati drukčije.

"Svi želimo ravnopravnost Hrvata"

Filipović je istaknula kako među Hrvatima postoje različita politička uvjerenja, ali i zajedničko pitanje oko kojeg, smatra, postoji široka suglasnost. "Hrvati različitih uvjerenja ne mislimo jednako o svemu, ali svima nam je stalo do hrvatske ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini", poručila je. Čestitala je i novoizabranim članovima Predsjedništva iz reda bošnjačkog i srpskog naroda te najavila kako želi suradnju temeljenu na međusobnom poštovanju.

"Ne želim da glavna tema bude dva prema jedan"

Posebno je naglasila kako ne želi da rad Predsjedništva ponovno bude obilježen preglasavanjima i političkim sukobima. "Želim da naš rad u sljedeće četiri godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drukčije. Da glavna tema ne bude je li dva prema jedan ili jedan prema dva", kazala je. Filipović smatra da su birači poslali poruku kako ne žele nove napetosti te je naglasila da različitosti među narodima ne bi trebale biti razlog za daljnje podjele.

U pobjedničkom govoru zahvalila je i HDZ-u Hrvatske te predsjedniku stranke i hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću na podršci tijekom kampanje. Osvrnula se i na političke protivnike, ustvrdivši kako su pojedinci tijekom kampanje "kopali rovove", ali da je izborni rezultat pokazao kako birači ne žele takav način političke borbe. "Ne želimo crnilo i ne želimo blato", poručila je.

Emotivna poruka obitelji

Najemotivniji dio govora Filipović je posvetila svojoj obitelji, posebno sestri Nani. "Bez Nane ne bih bila ja, niti bih ja ovdje bila na ovom mjestu bez svoje Nane", kazala je. Suprugu se pritom javno ispričala zbog brojnih zajedničkih trenutaka koje su propustili tijekom kampanje.

Govor je završila porukom koja se naslanja na slogan njezine kampanje. "Ova pobjeda vrijedi. Mir vrijedi, ravnopravnost vrijedi. I neka sve ono što budemo radili sljedeće četiri godine bude ono što vrijedi", zaključila je.