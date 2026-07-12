VIDEO Ekipa Hitne bez razmišljanja krenula na vatru: "Bravo, momci"

Kada izbije velika nesreća ili izvanredna situacija, na teren među prvima izlaze pripadnici žurnih službi – policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć i Hrvatska gorska služba spašavanja. No, tijekom velikog požara koji je u subotu zahvatio Korčulu, upravo je tim Hitne medicinske pomoći pokazao da se u kriznim situacijama često mora reagirati i izvan uobičajenih zadaća.

Dok su prolazili cestom okruženom gustim dimom, djelatnici Hitne medicinske pomoći iz Blata naišli su na požar koji se širio s obje strane prometnice. Vatra je s jedne strane već bila snažno razbuktana, dok se na drugoj tek počinjala širiti.



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Bez oklijevanja su zaustavili vozilo, izašli na cestu i granama počeli gasiti vatru. Brzom reakcijom uspjeli su ugasiti manji požar prije nego što se proširio i dodatno otežao posao vatrogascima koji su se u tom trenutku borili s velikom vatrenom frontom.

Njihovu intervenciju zabilježio je slučajni prolaznik, a snimka je ubrzo objavljena na Facebook stranici HITNA UŽIVO 194, gdje je izazvala brojne pozitivne reakcije.

U objavi je navedeno da su u timu Hitne medicinske pomoći Blato – Korčula bili liječnik Anton Jakovčić, medicinski tehničar Emil Žuvela i vozač Vinko Žaknić.