VIDEO Džeko u društvu bivšeg hajdukovca zapjevao: "Plavo more zna da ga volim ja..."

Kapetan bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije Edin Džeko nije Dalmatinac, ali sudeći prema prizorima s njegovih ljetovanja, Dalmacija mu je itekako prirasla srcu.

Proslavljeni nogometaš i ovoga ljeta uživa na Jadranu, a društvo mu pravi njegov dugogodišnji prijatelj i bivši igrač Hajduka Senijad Ibričić. Upravo je s njihova druženja na društvenim mrežama osvanuo zanimljiv trenutak koji će posebno razveseliti navijače splitskog kluba.

U opuštenoj atmosferi uz more i čašu vina Džeko se s prijateljima prepustio pjesmi. U jednom trenutku zapjevali su dobro poznatu navijačku pjesmu „Dalmatinac sam“, a potom se začulo i: „Plavo more zna da ga volim ja, splitskog Hajduka...“

Džekina povezanost s Dalmacijom nije novost, a prijateljstvo s Ibričićem traje godinama. Ovoga puta njihov ljetni provod dobio je i pravi hajdučki štih, a snimka druženja brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama.