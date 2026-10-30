VIDEO Dramatični prizori iz doline Neretve! Tisuće mandarina na zemlji, a otkupna cijena sve niža: Što se događa?

Umjesto u otkupnim centrima i na policama trgovina, brojne mandarine završile su na zemlji. Upravo takav prizor zabilježen je na snimci nastaloj u dolini Neretve, gdje se između redova stabala proteže put prekriven narančastim plodovima. Fotografije i snimke ovakvih prizora posebno su upečatljive u vrijeme kada neretvanski proizvođači upozoravaju na sve lošiju isplativost proizvodnje. Ipak, zasad nije poznato zbog čega su mandarine na ovoj konkretnoj plantaži završile na tlu.

Otkupna cijena sve niža, a troškovi ne prestaju rasti

Ovogodišnja sezona za proizvođače mandarina nije počela loše. Na samom početku berbe za kilogram plodova prve klase moglo se dobiti između 65 i 70 centi. No početni optimizam nije dugo potrajao. Kako je sezona odmicala, tako se smanjivala i cijena koju otkupljivači nude proizvođačima. Početkom listopada kilogram prvoklasnih mandarina vrijedio je približno 55 centi, dok se krajem mjeseca prosječna otkupna cijena spustila ispod 50 centi. Za drugu klasu proizvođači su dobivali oko 20 centi po kilogramu, doznajemo od proizvođača iz doline Neretve.

Istodobno, ulaganja u proizvodnju ostaju visoka. Održavanje nasada, navodnjavanje, zaštita stabala, radna snaga i prijevoz samo su dio troškova s kojima se proizvođači moraju nositi tijekom cijele godine. Poseban izazov predstavlja berba na plantažama do kojih nije moguće doći cestom. U takvim slučajevima mandarine se prevoze čamcima, što dodatno poskupljuje njihovo dopremanje do otkupnih mjesta. Problemi s otkupom nisu jedina poteškoća koja je obilježila ovogodišnju sezonu. Visoke temperature i sušno razdoblje negativno su utjecali na razvoj mandarina, a u pojedinim nasadima plodovi su ostali sitniji od očekivanog. Naime, kako saznajemo od nekoliko proizvođača iz doline Neretve, ukupna proizvodnja u dolini Neretve procjenjivala se na približno 40 do 45 tisuća tona, što je manje nego prethodne godine. Unatoč smanjenim količinama, proizvođači nisu dočekali rast otkupnih cijena. Naprotiv, kako se berba približavala završetku, cijene su dodatno padale. Mnogima se zato nameće pitanje koliko im novca uopće ostaje nakon što podmire sve troškove i plate radnike.

Koliko zapravo vrijedi trud neretvanskih proizvođača?

Dodatno nezadovoljstvo izaziva razlika između iznosa koji za mandarine dobivaju proizvođači i cijena koje plaćaju krajnji kupci. Dok otkupna cijena pada ispod pola eura, na pojedinim prodajnim mjestima kilogram mandarina prodaje se za višestruko veći iznos. Premda dio razlike odlazi na prijevoz, skladištenje, distribuciju i trgovinu, proizvođačima ostaje činjenica da za cjelogodišnji rad nerijetko ostvaruju znatno manju zaradu od očekivane. Upravo zato prizori s neretvanske plantaže privlače posebnu pozornost. Velike količine mandarina koje leže na zemlji predstavljaju dramatičnu sliku u trenutku kada se ponovno raspravlja o budućnosti domaće poljoprivrede.

Ako se cijene nastave smanjivati, a troškovi proizvodnje ostanu visoki, pitanje je koliko će se proizvođača u godinama koje dolaze odlučiti nastaviti s uzgojem mandarina.