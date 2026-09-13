VIDEO Dramatične snimke iz uvale Duboka: Splitski i omiški vatrogasci okruženi vatrenom stihijom

Javna vatrogasna postrojba Split objavila je dramatičan video s noćne intervencije na Braču koji najbolje pokazuje koliko je situacija u pojedinim trenucima bila opasna.

Snimka je nastala u uvali Duboka, gdje su se vatrogasci JVP-a Split i vatrogasci iz Omiša našli u doslovnom okruženju vatre dok su pokušavali obraniti kuće.

“Ovako je sinoć to izgledalo kad se u okruženju nađu @vatrogasci.split i @vatrogasci_omis u borbi za kuće, uvala Duboka”, poručili su iz JVP-a Split uz objavljeni video.

Na snimci se vidi koliko su se vatrogasci približili samoj vatrenoj fronti, uz plamen koji se širio u neposrednoj blizini njihovih položaja.

Riječ je o jednom od najdramatičnijih trenutaka višednevne borbe s velikim požarom na Braču, tijekom koje su vatrogasci branili objekte i naselja u iznimno teškim uvjetima.