VIDEO Dramatične scene u UFC-u: Borac se srušio u petoj rundi, protivnik pozvao publiku na molitvu

Dramatične scene obilježile su posljednju UFC-ovu priredbu u Las Vegasu. Tijekom glavne borbe večeri između Raula Rosasa Jr-a i Raonija Barcelosa, brazilski borac iznenada se srušio u petoj rundi i ostao nepomično ležati na podu.

Sve se dogodilo nakon gotovo 22 minute borbe. 39-godišnji Barcelos pao je na tlo, nakon čega je sudac odmah reagirao i prekinuo meč.

Liječnička ekipa ubrzo je ušla u kavez i pružila pomoć brazilskom borcu. Barcelos je potom stavljen na nosila i iznesen iz dvorane.

Zasad nije poznato zbog čega je kolabirao, kao ni njegovo zdravstveno stanje.

🚨🇺🇸 BREAKING: SCARY SCENE in the UFC tonight as fighter immediately rushed to the hospital after going LIMP during a takedown Raoni Barcelos appeared to go limp during a takedown in his main event against Raul Rosas Jr. in Las Vegas and never got back up. The broadcast cut… pic.twitter.com/NGx9gflNmT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 27, 2026

Barcelos je kontrolirao velik dio borbe

Do prekida se vodila zahtjevna borba u kojoj je Rosas velik dio vremena bio u podređenom položaju.

Barcelos je od druge runde počeo preuzimati kontrolu. Bio je precizniji u razmjenama te je nekoliko puta uspio srušiti Rosasa.

Posebno uvjerljiv bio je tijekom četvrte runde. Brazilac je kontrolirao borbu u parteru, nanosio štetu suparniku te u dva navrata pokušao završiti meč gušenjem.

Unatoč tome, borba je stigla do pete runde, kada je uslijedio neočekivani prekid zbog Barcelosova zdravstvenog problema.

Rosas nije slavio pobjedu

Nakon što je borba prekinuta, pobjeda je pripala Raulu Rosasu Jr-u, no slavlje je izostalo.

Umjesto proslave, Rosas je pokazao zabrinutost za svog protivnika te je nakon završetka meča pozvao publiku da se moli za Barcelosa.

Informacije o uzroku njegova kolapsa i zdravstvenom stanju očekuju se naknadno.