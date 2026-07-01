VIDEO Dramatična snimka s Čiova: Plamen je gutao sve pred sobom, vatrogasci nisu uzmaknuli

Stranica Vatrogasci 193 objavila je dojmljivu snimku s velikog požara koji je u utorak navečer zahvatio područje Žednog na otoku Čiovu. Na snimci se vidi koliko je situacija bila ozbiljna dok su se vatrogasci u noćnim satima borili s vatrenom stihijom koja se opasno približila kućama.

U najkritičnijim trenucima gasitelji su svim raspoloživim snagama branili stambene objekte i spriječili širenje požara na naselje. Nakon višesatne i iznimno zahtjevne intervencije uspjeli su staviti vatru pod nadzor te obraniti kuće od plamena.

Prema posljednjim informacijama, u požaru je izgorjelo oko 110 hektara raslinja. Iako je situacija danas znatno povoljnija nego tijekom noći, vatrogasci su i dalje na terenu, gdje rade na sanaciji požarišta, natapanju rubova i uklanjanju mogućnosti ponovnog aktiviranja vatre.