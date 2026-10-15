VIDEO Dramatična noć u Splitu! Policija spriječila sukob više stotina navijača, privedeno čak 57 osoba

Novi navijački incident dogodio se u srijedu, 14. listopada, oko 23:30 sati, uoči današnje utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, u samom središtu grada došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine.

Policija intervenirala, izgrednici se razbježali

Prema službenim informacijama, policijski službenici pravodobno su intervenirali te uporabom sredstava prisile spriječili sukob većih razmjera.

Nakon policijske intervencije izgrednici su se razbježali, a javni red i mir ponovno je uspostavljen u roku od 15 minuta. "Nije bilo ozlijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba", izvijestila je splitska policija.

Napeta atmosfera uoči Hajduka i Ajaxa

Najnoviji incident nastavak je napetosti koje posljednjih dana prate dolazak navijača nizozemskog Ajaxa u Split. Policija je već ranije intervenirala zbog navijačkih sukoba i drugih incidenata, a sigurnosne mjere dodatno su pojačane uoči današnje utakmice na Poljudu. Unatoč velikom broju sudionika sinoćnjeg pokušaja sukoba, prema službenim policijskim informacijama, nitko nije ozlijeđen.