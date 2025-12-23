[VIDEO] DRAMA U GK ŠINE: Marina Kovačević tvrdi da je HDZ nasilno smijenio predsjednicu šest mjeseci prije izbora, Kotar objavio snimke burne sjednice

U Gradskom kotaru Šine večeras je održana burna sjednica na kojoj je, prema navodima Marine Kovačević (predsjednica Gradskog kotara Šine u Splitu), u 17 sati u prostorijama kotara na adresi Josipova 2 provedena nasilna smjena predsjednice GK Šine. Kako je objavila Kovačević, smjenu je inicirao HDZ, i to šest mjeseci prije redovnih kotarskih izbora.

U objavi se navodi i da se očekivalo okupljanje građana u znak podrške predsjednici koju su, kako ističe, stanovnici legitimno i demokratski izabrali na redovnim kotarskim izborima u rujnu 2022. Marina Kovačević pritom neslužbeno navodi da iza svega stoji Tomislav Šuta.

Gradski kotar Šine objavio je i snimke s večerašnje burne sjednice.

Pogledajte: