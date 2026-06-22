VIDEO Drama na Starom mostu: Muškarac skočio u Neretvu i nestao pod vodom, spasioci ga izvukli u posljednji trenutak

Brzom i koordiniranom reakcijom mostarskih spasilaca u četvrtak je izbjegnuta moguća tragedija nakon što je nepoznati muškarac skočio sa Starog mosta u Neretvu te na nekoliko trenutaka nestao pod površinom rijeke.

Incident je izazvao zabrinutost među brojnim prolaznicima i turistima koji su se u tom trenutku nalazili u blizini jedne od najpoznatijih znamenitosti Mostara. Prema pisanju portala Bljesak.info, presudnu ulogu u spašavanju imali su članovi Kluba skakača te kajakaškog kluba, koji su reagirali u svega nekoliko sekundi nakon skoka.

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Na snimkama događaja može se vidjeti trenutak kada muškarac nestaje pod vodom, nakon čega nastupa panika među okupljenima. Uslijedila je brza akcija spašavanja zahvaljujući kojoj je izbjegnut najgori mogući scenarij.

Identitet muškarca zasad nije službeno potvrđen, no prema neslužbenim informacijama riječ je o stranom državljaninu.

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Opasni skokovi ponovno u fokusu

Ovaj događaj ponovno je otvorio raspravu o sigurnosti skakanja sa Starog mosta, koji je godinama jedna od najvećih turističkih atrakcija Mostara. Iako profesionalni skakači redovito izvode atraktivne skokove, riječ je o iznimno zahtjevnoj i opasnoj aktivnosti koja zahtijeva iskustvo, tehniku i ozbiljnu pripremu.

Nerijetko se događa da turisti, potaknuti adrenalinom ili željom za atraktivnim fotografijama i snimkama, podcijene rizik koji takvi skokovi nose.

Sličan incident dogodio se i prošle godine

Zanimljivo, posljednji događaj zbio se gotovo godinu dana nakon sličnog incidenta na istoj lokaciji. Krajem lipnja prošle godine također je nepoznati muškarac skočio sa Starog mosta, pri čemu je pao u vodu neposredno uz gumeni čamac s nekoliko osoba.

Taj je slučaj tada izazvao brojne reakcije javnosti jer nije ugrozio samo osobu koja je skočila, nego i putnike u čamcu. Unatoč kritikama koje su se tada mogle čuti na račun Kluba skakača, upravo su njegovi članovi i ovoga puta pokazali koliko je njihova prisutnost važna, reagirajući među prvima i sprječavajući moguće tragične posljedice.

Zahvaljujući njihovoj brzoj intervenciji, još jedna opasna situacija na Starom mostu završila je bez ljudskih žrtava.