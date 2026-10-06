VIDEO Drama na mostu u Dugopolju: Automobil jurio u suprotnom smjeru, frontalni sudar izbjegnut u posljednji trenutak

Društvenim mrežama proširila se snimka opasne situacije na mostu u Dugopolju, gdje se jedan automobil kretao suprotnim smjerom i doveo ostale sudionike u prometu u ozbiljnu opasnost.

Snimka je objavljena na Facebook stranici "Prometne zgode i nezgode", a prema navodima uz objavu, događaj se zbio jučer. Na snimci se vidi automobil koji nailazi iz suprotnog smjera, dok je frontalni sudar, prema svemu sudeći, izbjegnut u posljednji trenutak.

"Pogledajte kako je izbjegnut frontalni sudar kada je kamikaza vozio u kontra smjeru danas na mostu u Dugopolju", stoji uz objavljenu snimku.

Snimka se ubrzo počela širiti društvenim mrežama, a prizor još jednom pokazuje koliko vožnja u suprotnom smjeru može biti opasna i koliko malo vremena vozačima ostaje za reakciju u takvim situacijama.