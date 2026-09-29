VIDEO Došli natočiti gorivo, a za pultom ih dočekali Hajdukovi vratari: Pogledajte tko danas 'vlada' benzinskom

Neobična smjena dočekala je danas kupce jedne LUKOIL-ove benzinske postaje. Umjesto na nogometnom terenu, Hajdukovi vratari Dante Stipica i Toni Silić našli su se – iza pulta benzinske.

Sve je objavio Hajduk na svojim službenim kanalima, uz simpatičnu poruku: "Danas benzinskom vladaju Dante i Toni."

Kako navode iz splitskog kluba, Stipica i Silić nakratko su golmanske rukavice zamijenili radnim mjestom na benzinskoj postaji. Dio kupaca prepoznao ih je odmah, dok je nekima trebalo nešto više vremena da shvate tko ih zapravo poslužuje.

Golmanske rukavice zamijenili smjenom na benzinskoj

Akcija je dio nastavka suradnje Hajduka i LUKOIL-a, u sklopu koje je dostupan i program vjernosti uz Hajdučku LUKOIL Loyalty karticu. Korištenjem kartice korisnici ostvaruju tri centa popusta po litri goriva, dok LUKOIL dodatna dva centa po litri izdvaja za Hajduk.

A kako su se Dante Stipica i Toni Silić snašli u svojoj neobičnoj smjeni, Hajduk je pokazao i u objavljenom videu.