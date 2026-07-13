VIDEO Djeca su snimila lažnu reportažu o gorućoj temi – Marku Livaji

"Ne vjeruj svemu što vidiš na internetu." To je rečenica koju današnja djeca čuju gotovo svakodnevno, ali što ona zapravo znači? Kako nastaje lažna vijest? Zašto neke informacije povjerujemo odmah, dok druge odbacujemo? Zašto nas ponekad više uvjeri samouvjeren govornik nego provjerena činjenica?

Na Young Leaders Festu u Splitu odgovore djeca nisu dobivala tek tako, morali su ih sami pronaći kroz praksu.

Umjesto da budu publika, djeca su postala novinari, reporteri, snimatelji, urednici i montažeri. Njihov zadatak bio je osmisliti vlastitu fake news reportažu – dovoljno uvjerljivu da pokaže koliko se lako može oblikovati percepcija, ali i dovoljno promišljenu da otvori razgovor o odgovornosti medija i važnosti provjeravanja informacija. Znamo koliko je Splitu važan Hajduk i njegov Marko Livaja pa su djeca išla testirati koliko vjerujemo medijima što sve pišu.

Reportažu možete pogledati ispod:

Kroz filozofske rasprave djeca su razgovarala o istini, povjerenju, odgovornosti i manipulaciji. Debatirala su o moralnim dilemama, učila kako argumentirati vlastiti stav i kako saslušati mišljenje s kojim se možda ne slažu.

Jer kritičko mišljenje ne nastaje tako da djeci damo više informacija ili im kažemo da misle svojom glavom. Nastaje kada nauče pronalaziti prava pitanja. Tijekom festivala svaki je sudionik održao i svoj javni govor pred publikom te zajedno s timom predložio plakat za sljedećeg izdanja festivala. Djeca uče surađivati, preuzeti odgovornost, prihvatiti kritiku, mijenjati vlastite ideje kada čuju bolji argument i zajedno graditi rješenje.

Upravo zato Young Leaders Fest liderstvo ne promatra kao želju da budemo ispred drugih. Pravi lider zna slušati, povezivati ljude i pomoći drugima da ostvare svoj puni potencijal.

Djeca uz prave mentore zaista mogu puno.

Više informacija o Young Leaders Festu, video radove sudionika i novosti pronađite na službenoj web stranici i društvenim mrežama. 🌐 Web: https://transformacije.hr/young-leaders-fest/ 📸 Instagram: https://www.instagram.com/youngleadersfest?igsh=Ym9kZHB1ZW1lNXdu 📘 Facebook: https://www.facebook.com/share/1DraX1Mt3d/