VIDEO Djeca se igrala s dupinom, snimka se munjevito širi: Prizor je divan, ali stručnjaci imaju ozbiljno upozorenje

Snimka dupina koji pliva u neposrednoj blizini skupine djece u Maslenici posljednjih se sati ubrzano širi društvenim mrežama i izaziva brojne reakcije. Na prvi pogled riječ je o prizoru kakav se rijetko viđa: more, djeca koja uživaju i dupin koji mirno prolazi među njima, gotovo kao da sudjeluje u igri.

Video je, očekivano, mnoge raznježio. U komentarima se nižu oduševljene reakcije, od onih koji pišu da je riječ o “čarobnom trenutku” do onih koji priznaju da bi i sami teško odoljeli da se nađu u takvoj situaciji. I doista, susret s dupinom u moru za većinu ljudi ostaje prizor za pamćenje.

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No upravo takvi trenuci, koliko god izgledali idilično, otvaraju važno pitanje: znamo li se ponašati kada nam divlja životinja priđe sama?

Lijep prizor koji ne smije postati poziv na približavanje

Posljednjih dana šire se i snimke dupina Olivera iz Novigradskog mora, životinje koja se često zadržava u blizini ljudi i plovila. Njegovo ponašanje mnogima djeluje prijateljski i pitomo, no stručnjaci upozoravaju da takav dojam može biti varljiv.

Dupin je divlja, snažna i zaštićena morska životinja. Čak i kada ne pokazuje agresiju, ne može se ponašati kao kućni ljubimac. U igri, naglom pokretu ili iznenadnom kontaktu može doći do ozljede, osobito ako su u moru djeca. Osim toga, nepotrebno približavanje može uznemiriti životinju i poremetiti njezino prirodno ponašanje.

Posebno je važno naglasiti da se dupine ne smije hraniti, dirati, okruživati, pratiti plovilima ni pokušavati s njima plivati. Ako se dupin sam približi kupačima, najbolje je ostati miran, ne stvarati gužvu oko njega i ne poticati dodatni kontakt.

Zašto stručnjaci stalno ponavljaju isto upozorenje?

Institut Plavi svijet, koji se bavi istraživanjem i zaštitom velikih morskih kralješnjaka u Jadranu, u svojim edukativnim preporukama naglašava da postoji vrlo tanka granica između promatranja dupina uz najmanji mogući utjecaj i njihova uznemiravanja.

Dupini u moru love, odmaraju, komuniciraju, kreću se u skupinama i imaju vlastiti dnevni ritam. Kada ljudi uđu preblizu, pokušavaju ih dodirivati ili “zadržati” oko sebe, životinja se može naći u stresnoj situaciji, čak i ako to promatračima ne izgleda dramatično.

Kod dupina koji se često približavaju ljudima postoji i dodatni problem: što se više navikavaju na kontakt, to raste rizik da će se približavati plovilima, ribarskoj opremi i situacijama koje za njih mogu završiti opasno.

Djeca su oduševljena, ali odrasli moraju znati povući granicu

Snimka iz Maslenice upravo zato izaziva podijeljene reakcije. S jedne strane, teško je ne razumjeti dječje oduševljenje. Susret s dupinom u moru za djecu je gotovo filmski prizor. S druge strane, odgovornost je na odraslima da takav susret ne preraste u igru u kojoj se granica sigurnosti briše.

Djeca ne mogu procijeniti ponašanje divlje životinje, a dupin, koliko god izgledao dobroćudno, u jednom pokretu može promijeniti smjer, udariti repom ili tijelom, izroniti ispod kupača ili se uznemiriti zbog buke i mnoštva ljudi.

Zato stručnjaci ne upozoravaju kako bi “pokvarili” lijep prizor, nego kako bi zaštitili i ljude i životinju.

Što napraviti ako vam dupin priđe u moru?

Najbolji savjet je najjednostavniji: gledajte, uživajte i držite razmak. Ne plivajte prema dupinu, ne dozivajte ga, ne pružajte ruke prema njemu, ne pokušavajte ga fotografirati iz neposredne blizine i nikako ga ne hranite.

Ako ste u plovilu, treba usporiti, ne presijecati mu putanju i ne pokušavati ga pratiti. Ako ste u moru, ostanite mirni i pustite da životinja sama ode svojim putem.

Jer najljepši susret s dupinom nije onaj u kojem mu se najviše približimo, nego onaj u kojem mu dopustimo da ostane ono što jest – slobodna, divlja i zaštićena životinja Jadrana.