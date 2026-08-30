VIDEO Dinamovcu na vlastitom vjenčanju poklonili člansku iskaznicu Hajduka. Njegova reakcija oduševila svatove

Da veliko nogometno rivalstvo može biti povod i za dobru šalu, pokazala je svadba održana u Oasis Resortu u Jakovlju. Mladoženja Dominik, inače strastveni navijač Dinama, od prijatelja i svatova dobio je poklon kojem se zasigurno nije nadao – člansku iskaznicu Hajduka.

Kada je vidio što su mu pripremili, Dominik nije mogao sakriti iznenađenje. Ipak, šalu na svoj račun prihvatio je u sportskom duhu i sa smiješkom, što je dodatno zabavilo okupljene.

Tu priči nije bio kraj. Nakon što je dinamovac dobio člansku iskaznicu najvećeg rivala, bend je zasvirao „Dalmacijo“, pjesmu koja ima posebno mjesto među navijačima Hajduka.

Video u manje od jednog dana skupio gotovo 300 tisuća pregleda

Snimku ovog svadbenog iznenađenja na TikToku je objavila Grupa Profeel, a prizor je vrlo brzo privukao veliku pažnju.

U manje od 24 sata video je prikupio gotovo 300 tisuća pregleda, a u komentarima su se javili brojni navijači. Umjesto uobičajenih prepucavanja između pristalica Hajduka i Dinama, ovoga puta prevladavali su humor i poruke sportskog zajedništva.

„Ma bravo ekipa, samo veselo“, „Sve je to Hrvatska“, „Baš lipo“ i „Hahaha, kakvi smo mi navijači, ludilo, samo pozitiva“, samo su neke od reakcija.

Jedan od korisnika napisao je kako bi volio da ovakvih trenutaka između navijača bude više.

„Simpatično baš. Da smo bar uvijek svi ovakvi zafrkanti. Volim domovinu i sve njene klubove“, poručio je.

Drugi je kratko napisao: „Ja sam samo Hrvat i moj klub je i Hajduk i Dinamo.“

„Dinamo mi je u srcu, ali volim i Hajduk“

U komentarima se javila i navijačica Dinama koja je ispričala kako su joj otac i stric hajdukovci. Iako je Dinamo njezin prvi izbor, kaže da voli i splitski klub te da ima članske iskaznice oba kluba.

„Kad sam u Splitu, volim otići na utakmicu“, napisala je.

Pozitivnom tonu pridružio se i jedan hajdukovac.

„Kraljevi, sve je to naše. Pozdrav od hajdukovca“, zaključio je.

Sudeći prema reakcijama, svadbena šala na račun mladoženje pokazala se punim pogotkom, a Dominik je svoj neočekivani „transfer“ među članove Hajduka prihvatio baš onako kako su njegovi prijatelji i zamislili uz smijeh.

♬ izvirni zvok - Grupa Profeel @grupaprofeel Najokrutniji poklon za jednog Dinamovca? Članska iskaznica Hajduka😆😆 Naravno, sve je mladoženja prihvatio kroz šalu i dobar smijeh… 😂❤️ Jer na kraju dana, bez obzira na boje i rivalstvo – svi dišemo za naš hrvatski nogomet! 🇭🇷⚽️ #grupaprofeel