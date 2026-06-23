VIDEO Diljem Dalmacije i Hercegovine se pale krijesovi pred sv. Ivana

U brojnim mjestima diljem Dalmacije i Hercegovine večeras će se, uoči blagdana sv. Ivana Krstitelja, ponovno zapaliti tradicionalni ivanjski krijesovi, jedan od najstarijih pučkih običaja koji se stoljećima održao među hrvatskim narodom.

Paljenje krijesova vezuje se uz svetkovinu rođenja sv. Ivana Krstitelja, koja se slavi 24. lipnja, a korijeni običaja sežu još u vremena kada se taj datum poklapao s ljetnim suncostajem i najdužim danom u godini. Zbog razlike između julijanskog kalendara i stvarne duljine tropske godine, astronomski se suncostaj tijekom stoljeća postupno pomicao, sve do reforme pape Grgura XIII. i uvođenja gregorijanskog kalendara. Danas ljetni suncostaj pada oko 21. lipnja, no ivanjske su svečanosti u mnogim dijelovima Europe ostale vezane uz blagdan sv. Ivana Krstitelja.

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U svim hrvatskim krajevima postojali su ivanjski običaji, a najpoznatiji među njima upravo su krijesovi. Mještani danima unaprijed skupljaju granje koje se potom pali u večernjim satima, dok djeca i mladi tradicionalno preskaču vatru. Krijesovi se često podižu na uzvisinama ili uz obale rijeka kako bi se njihova svjetlost vidjela izdaleka. Takvi su prizori i danas česti uz Cetinu, kao i u brojnim selima Dalmatinske zagore i Hercegovine.

Iako je riječ o lijepom običaju koji okuplja zajednicu i čuva tradiciju, ove godine posebno se apelira na oprez. Dalmacija i Hercegovina posljednjih dana bilježe visoke temperature, a vegetacija je izrazito suha, zbog čega i najmanja nepažnja može izazvati požar otvorenog prostora.

Građanima se stoga preporučuje da krijesove pale isključivo na sigurnim lokacijama, pod nadzorom odraslih osoba te daleko od šuma, makije, suhe trave i drugih lako zapaljivih površina. Nakon završetka okupljanja vatru je potrebno potpuno ugasiti i provjeriti da nema žara koji bi se mogao ponovno rasplamsati.

Dok će plamen ivanjskih krijesova večeras osvijetliti mnoga mjesta u Dalmaciji i Hercegovini, nadležne službe pozivaju građane da tradiciju obilježe odgovorno kako bi blagdansko slavlje proteklo bez neželjenih posljedica.