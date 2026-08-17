VIDEO Dennis Hadžikadunić je novi igrač Hajduka!

Hajduk je službeno doveo novo pojačanje u obrani. Dennis Hadžikadunić (28), stoper i reprezentativac Bosne i Hercegovine, potpisao je ugovor sa splitskim klubom na dvije godine.

Hadžikadunić na Poljud stiže kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s ruskim Rostovom, pa Hajduk za njegov dolazak neće platiti odštetu.

Iskusni branič tijekom karijere igrao je u Švedskoj, Rusiji, Španjolskoj, Njemačkoj i Italiji, a za reprezentaciju BiH upisao je 33 nastupa.