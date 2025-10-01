VIDEO Cura 'prebacila' dečka preko ramena i nosila ga po rivi: "Made in Dalmacija"

Iako se često govori kako su žene nježniji i slabiji spol, jedna scena s Hvara pokazala je sasvim suprotno. Na Instagram profilu @splitogramm objavljen je video koji je brzo privukao pažnju pratitelja.

Na snimci se vidi djevojka koja bez ikakve muke stavlja muškarca na leđa i nosi ga rivom, kao da joj to nije nikakav napor. Reakcije publike bile su i više nego pozitivne – mnogi su je nazvali „supercurom“ i s oduševljenjem komentirali njezinu snagu i spretnost.

„Supercura, made in Dalmacija“, stoji u samom videu, a ispod su se nizali komentari poput: „Prava cura, ovo vidim prvi put!“, „Bravo za Dalmatinke“ i „Nema neću“.

