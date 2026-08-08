VIDEO Crveni meteoalarm: Nevrijeme se razvilo iza Splita: Munje i pljuskovi u zaleđu, uz obalu do 38 stupnjeva!

Ekstremno vruću subotu na širem splitskom području oko 13 sati nakratko je presjekao razvoj lokalnih grmljavinskih oblaka. Pljuskovi praćeni grmljavinom zahvatili su prvenstveno zaleđe Splita.

Grmljavinska aktivnost bila je izražena na širem području sjeverno od Splita, Kaštela i Solina, a osobito u zaleđu prema Konjskom, Koprivnom, Prugovu i okolnim područjima. Munje su registrirane i zapadnije, prema području Lećevice i kaštelanskog zaleđa.

Da je atmosfera nad splitskim područjem postala nestabilna potvrđuju i službena mjerenja DHMZ-a. U 13 sati meteorološka postaja Split-Marjan mjerila je čak 36,4 Celzijeva stupnja uz zabilježenu grmljavinu bez oborine, dok je u splitskoj zračnoj luci izmjereno 34,5 stupnjeva, također uz grmljavinu.

Riječ je upravo o razvoju vremena kakav je DHMZ najavio za subotu. U Dalmaciji prevladava sunčano, vruće i mjestimice vrlo vruće vrijeme, ali su poslijepodne u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.

Crveni Meteoalarm za splitsko područje

Istodobno je za splitsku regiju na snazi najviši, crveni stupanj upozorenja zbog toplinskog vala. Prognozirana najviša temperatura prelazi 36 stupnjeva, dok se minimalna temperatura može zadržavati iznad vrlo visokih 27 stupnjeva.

Crveno upozorenje vrijedi i za dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 34 stupnja uz noćne minimalne vrijednosti iznad 28 stupnjeva.

Za kninsko područje na snazi je narančasto upozorenje zbog vrućine, uz maksimalne temperature više od 36 stupnjeva.

DHMZ upozorava da ekstremno visoke temperature predstavljaju zdravstveni rizik, osobito za starije osobe, malu djecu i kronične bolesnike.

U Splitu izmjereno 37.8°C

Podaci u 13 sati pokazuju koliko je vrućina izražena duž cijele Dalmacije.

Najviših 36,5 stupnjeva izmjereno je u Pločama i Šibeniku, a na Marjanu 36,4°C. Dubrovnik i zadarska zračna luka mjerili su 35,5 stupnjeva, Makarska 35,2, a Knin 34 stupnja. Maksimalna temperatura u Splitu prije naoblačenja bila je 37,8°C.

DHMZ za danas u Dalmaciji očekuje najviše dnevne temperature uglavnom između 34 i 37 Celzijevih stupnjeva.

Uz vrućinu će važan čimbenik biti i vjetar. Za srednju Dalmaciju izdano je žuto upozorenje zbog mjestimice pojačane bure te poslijepodne jakog sjeverozapadnog vjetra. Najjači udari mogu dosezati između 65 i 75 kilometara na sat.

Slično upozorenje vrijedi i za sjevernu Dalmaciju, dok je za jug zemlje upozorenje zbog bure bilo na snazi tijekom prvog dijela dana.

More u Splitu gotovo 28 stupnjeva, na Mljetu više od 30

Visoke su i temperature mora. U Splitu je danas izmjereno 27,8 stupnjeva, u Komiži 27,6, Šibeniku 27, a u Dubrovniku oko 27 stupnjeva.

Posebno se izdvaja Malo jezero na Mljetu, gdje je temperatura vode dosegnula čak 30,2 stupnja. U Velikom jezeru izmjereno je 29,3 stupnja.

Iako su lokalni pljuskovi ponegdje donijeli kratkotrajno osvježenje, riječ je o vrlo lokalnim pojavama i ne znače kraj toplinskog vala. Glavnina Dalmacije i dalje ostaje pod utjecajem izrazite vrućine, a u zaleđu tijekom poslijepodneva i dalje treba računati na mogućnost novih grmljavinskih razvoja.