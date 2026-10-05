VIDEO Crnogorski predsjednik pred papom spomenuo Đokovića. Lav XIV.: "On se izjašnjava kao Srbin"

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović primljen je u subotu u audijenciju kod pape Lava XIV. tijekom službenog posjeta Svetoj Stolici.

"Papa Lav XIV. bio bi prvi papa u povijesti koji bi posjetio Crnu Goru. Tijekom razgovora potvrđeno je prijateljstvo Crne Gore i Svete Stolice, kao i zajednička posvećenost miru, međusobnom poštovanju i dostojanstvu svakog čovjeka", priopćili su iz Ureda za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore.

Milatović je rekao da se ove godine obilježava 140 godina od Konkordata između Kneževine Crne Gore i Svete Stolice, 20 godina od uspostave diplomatskih odnosa te 15 godina od potpisivanja Temeljnog ugovora. Tijekom susreta posebna je pozornost posvećena daljnjem jačanju suradnje, uključujući otvaranje Apostolske nuncijature u Podgorici.

Uručio papi niz poklona

Na kraju susreta predsjednik Milatović uručio je papi Lavu XIV. posebno izrađen teniski reket s crnogorskim državnim simbolima, ručno izrađen filigranski rad nadahnut dobrotskom čipkom te reprodukciju prve stranice Konkordata između Kneževine Crne Gore i Svete Stolice iz 1886. godine.

Milatović je papi poklonio teniski reket s obzirom na njegovu strast prema tenisu. Prilikom predaje poklona spomenuo je tenisača Novaka Đokovića.

"On se izjašnjava kao Srbin", uzvratio je papa.

"On je također vrlo naklonjen Crnoj Gori", naveo je Milatović.

Pogledajte video predaje poklona:

#PapaLeãoXIV recebeu na manhã deste sábado, 3 de outubro, o presidente de #Montenegro 🇲🇪 , Jakov Milatović. 👉🏼https://t.co/ISokOpjk0Q https://t.co/Vhf72pyLLk — Vatican News (@vaticannews_pt) October 3, 2026





Papa i dalje igra tenis

Papa Lav XIV., izabran prošle godine, nastavio je njegovati ljubav prema tenisu te ga je uklopio u svoj zahtjevan raspored, što odražava augustinsku posvećenost tjelesnoj aktivnosti i duhovnosti.

Njegova ljubav prema tenisu brzo je došla do izražaja tijekom audijencije s prvim tenisačem svijeta Jannikom Sinnerom. 71-godišnji papa svaki tjedan odvaja vrijeme za igranje tenisa, u skladu s Pravilom svetog Augustina, drevnim vodičem za redovnički život koji naglašava važnost dobrih navika.