Video cijene artikla iz Dalmacije "eksplodirao" na TikToku: "Radije ću ostati mokar"

Cijene u turističkim mjestima svake sezone izazivaju brojne rasprave, a jedna snimka iz Dubrovnika ponovno je pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama. U središtu priče našao se — ručnik za plažu.

Na TikToku se proširila snimka iz jedne dubrovačke trgovine na kojoj se vidi ručnik za plažu s cijenom od 106,99 eura. Kako su ranije pisali Jutarnji list i Večernji list, riječ je o duplom ručniku dimenzija 180 x 180 centimetara, namijenjenom za dvoje, poznatog talijanskog brenda Benetton. Video ima preko 770 tisuća pregleda.

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“Je li Aladdinov pa da leti?”

Iako se radi o većem i brendiranom ručniku, cijena je mnoge ostavila bez teksta. Komentari su se nizali jedan za drugim, a u njima se miješaju čuđenje, ironija i ljutnja.

“Kako ručnik može biti 100 eura?”, “Nadam se da mi je 100 eura ušiveno u ručnik”, “Radije ću mokar ostati”, “Je li Aladdinov pa da leti?”, samo su neke od reakcija koje su korisnici ostavljali ispod objave.

Dio komentatora pomislio je da je riječ o staroj cijeni u kunama ili pogrešno označenom proizvodu, no prema pisanju više medija, cijena je bila izražena u eurima. Večernji list navodi i da se isti ručnik na web stranici trgovine prodavao za 99 eura, što znači da nije bila riječ o slučajnoj etiketi s police.

Dubrovnik opet u fokusu rasprava o cijenama

Dubrovnik se svake sezone posebno često spominje u raspravama o visokim cijenama, od ugostiteljstva do trgovina i ljetnog asortimana. Ovaj put nije riječ o kavi, kuglici sladoleda ili večeri u restoranu, nego o artiklu koji mnogi turisti kupuju gotovo usput — ručniku za plažu.

Upravo zato je snimka izazvala toliko reakcija. Dio korisnika zaključio je kako se u sezoni “pokušava zaraditi za cijeli život”, dok su drugi poručili da kupci jednostavno mogu zaobići takve proizvode i trgovine.

Nije jedini ručnik u ponudi

Ipak, u cijeloj raspravi vrijedi spomenuti i drugu stranu priče. Prema navodima medija koji su pisali o snimci, u istoj trgovini moguće je pronaći i znatno jeftinije ručnike za plažu, ali ne brendirane i ne takvih dimenzija. Jutarnji list navodi da je riječ o ručniku za dvoje, dok Večernji list piše da je u pitanju proizvod poznatog talijanskog brenda.

No, to nije zaustavilo komentare. Jedan od korisnika sažeo je atmosferu riječima: “Toliko je inflacija poskočila da ljudi u komentarima misle da je cijena u kunama.”

Rasprava koja se ponavlja svake sezone

Snimka je još jednom pokazala koliko su cijene na obali osjetljiva tema, osobito u najpoznatijim turističkim destinacijama. Jedni smatraju da tržište ima svoje zakonitosti i da nitko nije prisiljen kupiti proizvod, dok drugi upozoravaju da ovakvi primjeri stvaraju lošu sliku o hrvatskom turizmu.