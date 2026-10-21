VIDEO Češki portal objavio snimku brutalnog navijačkog obračuna u Hrvatskoj

Češki navijački portal Hooligans.cz objavio je snimku fizičkog sukoba koji se, prema njihovim navodima, dogodio nakon utakmice Hrvatskog nogometnog kupa između Karlovca 1919 i Rijeke. U obračunu su navodno sudjelovali pripadnici Bad Blue Boysa i riječke Armade.

Rijeka je u utorak, 20. listopada, u Karlovcu slavila rezultatom 4:1 i izborila plasman u četvrtfinale Hrvatskog kupa. Ipak, nakon posljednjeg sučeva zvižduka dogodio se incident koji je privukao pozornost i izvan Hrvatske.

Snimku objavio češki portal

Naime, češki portal Hooligans.cz, koji prati navijačku scenu i incidente diljem Europe, objavio je videozapis sukoba na nasipu u blizini stadiona Branko Čavlović Čavlek.

Prema navodima objavljenima uz snimku, incidentu su prethodile provokacije, nakon čega je došlo do fizičkog obračuna.

Na snimci se vidi nekoliko muškaraca koji se međusobno udaraju i naguravaju, a dio sudionika tijekom sukoba završava na tlu.

Čeka se službena potvrda okolnosti

Prema neslužbenim informacijama, sukob je kratko trajao, a sudionici su se udaljili prije dolaska policije.

Zasad nema službeno potvrđenih informacija o ozlijeđenima ni eventualnim privođenjima. Također, nije neovisno potvrđena navijačka pripadnost svih osoba koje se pojavljuju na snimci.

Videozapis koji je objavio češki navijački portal ubrzo se proširio društvenim mrežama i privukao pozornost hrvatske nogometne javnosti.

20.10.2026🇭🇷Karlovac - Rijeka, cup, Few Dinamo lads provocate for fight Armada Rijeka after match near stadium, small confrontation before police arrived, click here for more: https://t.co/6XqteHNBPS All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/vHCxxrNPVT — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 20, 2026



