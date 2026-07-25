VIDEO Čaroban prizor na moru: Razigrani dupini pratili trajekt prema Hvaru

Putnike koji su se jutros zaputili prema Hvaru dočekao je prizor koji se ne viđa svakoga dana. Nekoliko dupina pojavilo se u blizini brodova te svojom razigranom plovidbom privuklo pozornost svih koji su se u tom trenutku zatekli na palubi.

Čitatelji su nam poslali snimku nastalu s broda Marko Polo, na kojoj se vidi kako dupini izranjaju i kreću se morem ispred trajekta Petar Hektorović.

Njihova igra uljepšala je početak dana i izmamila osmijehe putnicima, koji su nesvakidašnji susret požurili zabilježiti mobitelima.

- Jutros su nas na putu prema Hvaru dočekali posebni morski domaćini. Dupini su nas počastili svojom igrom i plesom upravo ispred broda Petar Hektorović, napisali su nam čitatelji uz snimku.

Kako su dodali, bio je to jedan od onih trenutaka koje nije moguće unaprijed isplanirati, nego ih čovjek jednostavno doživi i dugo pamti.