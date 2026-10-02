VIDEO Bulj posjetio novoizgrađeni vrtić Muljika u Glavicama

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj danas je posjetio novoizgrađeni dječji vrtić Muljika u Glavicama, koji će osigurati dodatne kapacitete za jaslički i vrtićki odgoj te pružiti važnu podršku obiteljima na području grada.

Objekt površine oko 700 četvornih metara predviđen je za četiri odgojno-obrazovne skupine – dvije jasličke i dvije vrtićke. U sklopu vrtića uređena su četiri prostora dnevnog boravka, a projekt obuhvaća i vanjsko igralište za igru, kretanje i boravak djece na svježem zraku.

Vrtić je nastao rekonstrukcijom, dogradnjom i nadogradnjom postojeće građevine, uz prilagodbu prostora potrebama najmlađih i radu odgojitelja. Njegovim stavljanjem u funkciju povećat će se dostupnost predškolskog odgoja, osobito za obitelji iz Glavica.

Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 1.623.973,16 eura s PDV-om.

Muljika predstavlja važan korak u proširenju vrtićkih kapaciteta Grada Sinja i stvaranju prostora u kojem će najmlađi učiti, razvijati se i stvarati prva prijateljstva.

U nastavku pogledajte video obilaska vrtića Muljika u Glavicama.