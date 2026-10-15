VIDEO Bulj najavio ulaganje veće od 400 tisuća eura u jahaću halu u Sinju: "Prijeti nam penalizacija od čak pet milijuna eura!"

Grad Sinj ulaže više od 400 tisuća eura u uređenje i osposobljavanje jahaće hale na Sinjskom hipodromu, a cilj je, prema riječima gradonačelnika Mire Bulja, staviti objekt u funkciju za koju je namijenjen te izbjeći moguće financijske posljedice za gradski proračun. Bulj je na društvenim mrežama objavio kako su u tijeku radovi u IEC-u, odnosno jahaćoj hali na Sinjskom hipodromu, naglasivši da bi Gradu Sinju, ako se projekt ne dovede u odgovarajuće stanje, mogla prijetiti penalizacija od čak pet milijuna eura.

"Nećemo dopustiti da Sinj snosi milijunske posljedice"

"Ulažemo više od 400 tisuća eura kako bismo jahaću halu uredili i osposobili za njezinu pravu namjenu te spriječili da Grad Sinj bude penaliziran s čak 5 milijuna eura!", poručio je Bulj.

Sinjski gradonačelnik pritom je kritizirao prethodnu gradsku vlast, koju smatra odgovornom za probleme povezane s projektom. "Odgovorno upravljanje gradskim novcem znači raditi, ulagati i štititi interese našega Sinja. Nećemo dopustiti da Sinj snosi milijunske posljedice zbog kostura iz ormara bivših vlasti, nego ćemo se boriti da ovaj projekt služi svojoj svrsi i našim građanima!", istaknuo je.

U fokusu uređenje i stavljanje hale u funkciju

Prema njegovim riječima, aktualna gradska uprava želi osigurati da jahaća hala konačno služi svojoj predviđenoj namjeni, uz istodobnu zaštitu gradskog proračuna od mogućih višemilijunskih financijskih obveza.

Bulj u objavi nije detaljnije pojasnio na temelju kojih bi uvjeta Grad Sinj mogao biti penaliziran s pet milijuna eura niti u kojoj su fazi trenutačni radovi. Svoju je objavu zaključio porukom: "Radimo za Sinj, čuvamo Sinj!"