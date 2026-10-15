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VIDEO Bulj najavio ulaganje veće od 400 tisuća eura u jahaću halu u Sinju: "Prijeti nam penalizacija od čak pet milijuna eura!"

Aktualna gradska uprava želi osigurati da jahaća hala konačno služi svojoj predviđenoj namjeni
Miro Bulj

Grad Sinj ulaže više od 400 tisuća eura u uređenje i osposobljavanje jahaće hale na Sinjskom hipodromu, a cilj je, prema riječima gradonačelnika Mire Bulja, staviti objekt u funkciju za koju je namijenjen te izbjeći moguće financijske posljedice za gradski proračun. Bulj je na društvenim mrežama objavio kako su u tijeku radovi u IEC-u, odnosno jahaćoj hali na Sinjskom hipodromu, naglasivši da bi Gradu Sinju, ako se projekt ne dovede u odgovarajuće stanje, mogla prijetiti penalizacija od čak pet milijuna eura.

"Nećemo dopustiti da Sinj snosi milijunske posljedice"

"Ulažemo više od 400 tisuća eura kako bismo jahaću halu uredili i osposobili za njezinu pravu namjenu te spriječili da Grad Sinj bude penaliziran s čak 5 milijuna eura!", poručio je Bulj.

Sinjski gradonačelnik pritom je kritizirao prethodnu gradsku vlast, koju smatra odgovornom za probleme povezane s projektom. "Odgovorno upravljanje gradskim novcem znači raditi, ulagati i štititi interese našega Sinja. Nećemo dopustiti da Sinj snosi milijunske posljedice zbog kostura iz ormara bivših vlasti, nego ćemo se boriti da ovaj projekt služi svojoj svrsi i našim građanima!", istaknuo je.

U fokusu uređenje i stavljanje hale u funkciju

Prema njegovim riječima, aktualna gradska uprava želi osigurati da jahaća hala konačno služi svojoj predviđenoj namjeni, uz istodobnu zaštitu gradskog proračuna od mogućih višemilijunskih financijskih obveza.

Bulj u objavi nije detaljnije pojasnio na temelju kojih bi uvjeta Grad Sinj mogao biti penaliziran s pet milijuna eura niti u kojoj su fazi trenutačni radovi. Svoju je objavu zaključio porukom: "Radimo za Sinj, čuvamo Sinj!"

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