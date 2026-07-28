VIDEO Brza intervencija vatrogasaca spriječila katastrofu: "Da nisu stigli za tri minute, požar bi se proširio prema igralištu"

Brza reakcija vatrogasaca spriječila je ozbiljnije posljedice požara koji je izbio na Kamenu, tvrdi čitatelj koji nam se javio nakon događaja.

Prema njegovim riječima, vatra se zbog jakog vjetra vrlo brzo širila prema obližnjem igralištu, no vatrogasci su na mjesto događaja stigli u svega nekoliko minuta.

"Da nisu došli za tri minute od poziva, nastala bi velika katastrofa. Vjetar je nosio vatru prema igralištu", ispričao nam je čitatelj.

Zahvaljujući brzoj intervenciji, požar je stavljen pod kontrolu prije nego što se uspio proširiti na okolni prostor i ugroziti ljude ili imovinu.