VIDEO Brač i dalje u plamenu: Oko 150 vatrogasaca na terenu, vatra se širi prema Podhumama

Veliki požar koji je sinoć nakon 23 sata izbio na području između Bobovišća i Ložišća na Braču još uvijek nije stavljen pod nadzor. Najdramatičnije je bilo tijekom noći, kada su vatrogasci vodili tešku borbu kako bi zaštitili naselja i stambene objekte.

Dio stanovnika privremeno je izmješten na sigurnije lokacije, no vatrogasci su uspjeli obraniti kuće. Bobovišća su tijekom dana ostala bez električne energije.

Požar je zahvatio veliko područje prekriveno suhom travom, niskim raslinjem i borovom šumom.

U gašenje uključeni kanaderi i snage s kopna

S prvim jutarnjim satima u akciju su uključena četiri kanadera, dok su trajektom na otok stigli dodatni vatrogasci i vozila s kopna. Tijekom dana na požarištu su ostala aktivna tri kanadera.

– Jutros nam je u pomoć stiglo devet vozila i 30 vatrogasaca s kopna. Vatru su jutros gasila četiri kanadera, a trenutno ih je tri na terenu. Požar je još u razbuktaloj fazi i ide prema Podhumama nedaleko od Milne. Sinoć je vjetar dosta mijenjao smjer vatre. Ona se i dalje širi, no kuće trenutačno nisu ugrožene – kazali su iz VOC-a Supetar.

Najproblematičniji je južni dio požarišta, gdje se vatra povremeno ponovno razbuktava. Vatrogasci stoga natapaju rubove opožarenog područja i pokušavaju spriječiti ponovno širenje plamena.

Na terenu oko 150 vatrogasaca

U velikoj intervenciji sudjeluje oko 150 vatrogasaca s približno 40 vozila iz različitih dijelova Splitsko-dalmatinske županije.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice navode da požar gase snage Operativnog područja Brač uz pomoć vatrogasaca iz Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Dodatne snage upućene su i s područja Omiša i Trogira, a u intervenciju je uključena i Intervencijska vatrogasna postrojba Split.

– Gašenje požara otežava jak vjetar. Najviše posla imamo na južnoj strani požarišta. Objekti za sada nisu ugroženi, a vatrogasci aktivno rade na gašenju i saniranju požarišta – kazao je zapovjednik VZŽ Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević za HRT.

Borba s vatrom tako se nastavlja, a zbog vjetra i ponovnog aktiviranja pojedinih dijelova požarišta vatrogasci i dalje ostaju u punoj pripravnosti.