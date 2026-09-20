VIDEO Blogerica se šokirala onim što su je dočekalo u apartmanu u Slavoniji: "Kao da sam u supermarketu"

Travel blogerica Karla Baj na društvenim je mrežama pokazala kako izgleda dolazak u jedan apartman u Slavonskome Brodu, a pažnju njezinih pratitelja privukao je neobičan doček koji su joj pripremili domaćini.

Naime, gostima je na raspolaganju ostavljena velika količina hrane i pića, i to u tolikoj mjeri da je hladnjak bio gotovo u potpunosti popunjen.

U njemu nalazili su se sokovi, pivo, vino i ostala pića, ali i brojni prehrambeni proizvodi poput narezaka, namaza, pašteta i povrća.

Ni ostatak kuhinje nije zaostajao za time – goste su ondje dočekali slatkiši, grickalice, voće, kava, zobene kaše, bademi, pistacije i različiti začini.

Lavina komentara ispod objave

Navedena je objava ubrzo izazvala raspravu na društvenim mrežama. Dio korisnika pohvalio je domaćine zbog visoke razine gostoprimstva, dok drugi smatraju da je količina hrane ipak pretjerana.

“Kada bih ušla u takav smještaj, osjećala bih se kao da sam u supermarketu, a ne u finom apartmanu. Uz to, u taj hladnjak i da hoćete odložiti nešto svoje, ne možete od sve te nezdrave hrane“, napisala je Anita.

Na nju nadovezala se Elena koja se zapitala postoji li za goste koji donesu svoju hranu poseban hladnjak, ili moraju sve namirnice najprije izvaditi kako bi oslobodili prostor za svoje potrepštine, piše SiB.hr.

“Ipak, pretjerano. Kao gost, bilo bi mi neugodno bilo što otvoriti i uzeti. Lubenica super, ali sve ostalo NO!“, jasno je poručila.

Alma, koja je i sama iznajmljivač, upozorila je na to kako sve te namirnice koštaju sigurno oko stotinu eura, što si, prema njezinome mišljenju, rijetko koji najmodavac može priuštiti.

Skupi trošak za najmodavce

“Svaka čast domaćinima. Lijepo od njih i divim se onima koji to mogu. No, iskreno rečeno, pitam se kolika bi cijena apartmana trebala biti da si domaćini mogu to sve priuštiti za goste, platiti sve poreze, prireze i režije i još da im nešto ostane. Govorim u svoje ime i ime meni sličnima kojima je to jedini prihod. Trudim se gostima pružiti maksimalno onliko koliko mogu prema svojim prihodima, ali da napunim hladnjak i sve ladice hranom, nemoguća misija“, ustvrdila je.

S druge strane, među komentatorima našli se i oni koji su takav pristup dočekali s oduševljenjem, i to spominjući slavonski mentalitet i povezanost Slavonaca s hranom.

“Slavonci – dalje ne treba pojašnjavati“, “To su naši Slavonci, što da vam kažem, takvi smo mi“ i “To ima samo kod Slavonaca“ samo su neki od njih.

Neki su, u konačnici, upozorili i na to da takva usluga, iako se može smatrati hvalevrijednom, zasigurno nije besplatna.

“Dragi ljudi, ovo nije lijepa gesta, nego nešto slično hotelskome smještaju. Sve to bude dio cijene. Praktično, osim smještaja, platite i hranu da ne morate vi kupovati namirnice. Nije to besplatno. To se plati i to je sasvim u redu – malo drugačiji način turističke ponude“, objasnila je Sonja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Karla (@karla.baj_baj)