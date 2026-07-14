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VIDEO Bizaran prizor na Žnjanu: Ela Jerković helikopterom stigla na plažu

"Story nezaposlenog prijatelja u utorak popodne"

Splitska influencerica Ela Jerković, koja se često nalazi u središtu pozornosti domaćih medija, ponovno je privukla pozornost neuobičajenom objavom na društvenim mrežama.

Na Žnjan je danas stigla na nesvakidašnji način – helikopterom. Letjelica se spustila nisko iznad mora, nakon čega je Jerković iz nje iskočila i tako stigla na plažu.

Cijeli pothvat snimljen je, a influencerica ga je ponosno podijelila na svojim profilima na društvenim mrežama. Uz video je ostavila i šaljivu poruku: "Story nezaposlenog prijatelja u utorak popodne".

Prizor helikoptera koji lebdi iznad žnjanske obale dok iz njega iskače splitska influencerica izgledao je istodobno spektakularno, nevjerojatno i pomalo bizarno.

Kako je izgledao ovaj nesvakidašnji dolazak na jednu od najpoznatijih splitskih plaža, pogledajte u nastavku.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli Ela Jerković (@elaajerkovic)


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