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VIDEO Biste li radije izgubili mobitel ili ekipu? Ovi ultraši su osvojili simpatije svih

Pogledajte kako su odgovorili na naše pitanje

Ultra Europe svake godine okupi tisuće mladih iz cijelog svijeta, a među njima se uvijek pronađu i oni koji svojom energijom i dobrim raspoloženjem privuku pažnju.

Na trećoj večeri festivala zaustavili smo četvoricu mladića koji su bili odlično raspoloženi i bez razmišljanja pristali odgovoriti na jedno zabavno pitanje.

Što biste radije izgubili na Ultri – mobitel ili ekipu?

Njihove reakcije bile su spontane, uz puno smijeha i međusobnog zadirkivanja, baš onakve kakve se i očekuju na festivalu poput Ultre.

 

 
 
 
 
 
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Takvi kratki susreti možda najbolje opisuju atmosferu koja ovih dana vlada u Splitu. Osim vrhunskih DJ-eva i spektakularne produkcije, Ultra je i mjesto na kojem se ljudi upoznaju, zabavljaju i stvaraju uspomene koje će pamtiti još dugo nakon što se ugase svjetla pozornice.

Pogledajte kako su odgovorili na naše pitanje.

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