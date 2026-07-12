VIDEO Biste li radije izgubili mobitel ili ekipu? Ovi ultraši su osvojili simpatije svih

Ultra Europe svake godine okupi tisuće mladih iz cijelog svijeta, a među njima se uvijek pronađu i oni koji svojom energijom i dobrim raspoloženjem privuku pažnju.

Na trećoj večeri festivala zaustavili smo četvoricu mladića koji su bili odlično raspoloženi i bez razmišljanja pristali odgovoriti na jedno zabavno pitanje.

Što biste radije izgubili na Ultri – mobitel ili ekipu?

Njihove reakcije bile su spontane, uz puno smijeha i međusobnog zadirkivanja, baš onakve kakve se i očekuju na festivalu poput Ultre.

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Takvi kratki susreti možda najbolje opisuju atmosferu koja ovih dana vlada u Splitu. Osim vrhunskih DJ-eva i spektakularne produkcije, Ultra je i mjesto na kojem se ljudi upoznaju, zabavljaju i stvaraju uspomene koje će pamtiti još dugo nakon što se ugase svjetla pozornice.

Pogledajte kako su odgovorili na naše pitanje.